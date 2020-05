Chiarimento della Regione e possibilità di andare in spiaggia: la soddisfazione del Sindaco di Ventimiglia Scullino

“Sono lieto del chiarimento dato dalla Regione Liguria sulla possibilità di accedere alla spiaggia che è consentito se le ordinanza dei sindaci lo prevedono. Il chiarimento appare lapidario nelle FAQ che la Regione Liguria ha emanato in chiarimento della propria ordinanza regionale n° 25”.

Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che tra i primi è stato il fautore dell'apertura delle spiaggia ai cittadini, naturalmente solo se si osservano rigidamente le prescrizioni di sicurezza a contrasto della diffusione del coronavirus. “Considerare l'accesso alla spiaggia impedito – prosegue Scullino - e poi prevedere che si possa fare il bagno è un controsenso enorme, una teoria che con l'aiuto dei miei tecnici abbiamo rigettato da subito. Infatti la mia ordinanza n° 68, prevede per il territorio di Ventimiglia, al punto 8, che è ammesso l’accesso alla spiaggia, anche senza mascherina, purché la distanza tra i fruitori non sia inferiore a due metri, salvo che gli stessi non siano residenti e/o dimoranti nella stessa abitazione. Per le attività motorie lungo la passeggiata mare la mascherina è invece obbligatoria. Qualora non sia stato possibile reperire una mascherina, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché indossate in modo corretto”.

“Saremo costretti ad intervenire rigidamente, anche sanzionando – va avanti il Sindaco - se non verrà indossata la mascherina e dobbiamo ricordare a tutti che la pandemia non è finita. Ricordo che l’attività motoria è consentita, come precisato dall’Ordinanza della Regione, solo dalle 6 alle 22, così come l’attività sportiva che non è ammessa, invece, sulla sola passeggiata mare dalle 10 alle 18. Quindi non è consentito correre sulla passeggiata mare di Ventimiglia, non potendo correre con l'uso della mascherina, nei momenti in cui vi è il maggio afflusso di persone, non essendo possibile garantire il rispetto del distanziamento sociale, dalle 10 alle 18. In questo orario quindi si può fare attività motoria, come passeggiare, ma non si può correre.