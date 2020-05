Prendere la patente nella Fase 2: l'intervista a Pascal d'Auria (Confarca - Imperia), quando riapriranno le autoscuole e cosa cambierà? (Video)

La 'Fase 2' apre a nuovi scenari anche per un settore che prima o poi entra a far parte della vita di tutti, quello delle autoscuole. Ai tempi del Coronavirus, come si può prendere la patente per un veicolo? Ne abbiamo parlato con Pascal d'Auria, presidente sia per la provincia di Imperia che a livello regionale per Confarca, Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici.

Per rispondere alla domanda, oggi non è possibile prendere la patente né tantomeno frequentare le lezioni presso le autoscuole perchè sono chiuse, come l'Ufficio della Motorizzazione Civile. Un settore fermo che nella provincia di Imperia coinvolge 17 autoscuole e almeno una cinquantina di persone, tra titolari e dipendenti. Come altre attività anche questa sta sostenendo spese vive, dall'affitto dei locali al pagamento delle utenze, senza alcun ritorno economico e con tante incognite per il futuro.

Gel disinfettante, distanza sociale, barriere di plexiglass, ecco come potrebbero cambiare le autoscuole a partire dalle prossime settimane. Sono ancora numerosi i problemi senza una soluzione precisa.



L'INTERVISTA VIDEO A PASCAL D'AURIA



Per le lezioni in aula, è chiaro che in base alle metrature a disposizione, le autoscuole dovranno fare più lezioni nell'arco giornaliero con molti meno studenti. Un discorso che si complica ulteriormente con le guide. Con l'auto, sembra che il conducente dovrà indossare mascherina, guanti e forse occhiali o addirittura visiera. In più, tra il guidatore e l'insegnante di guida potrebbe essere necessario installare una barriera divisoria.

Anche per quanto riguarda le patenti dei motocicli, non è ancora chiaro come si dovrà agire. Fino ad oggi le autoscuole fornivano l'equipaggiamento necessario, come guanti, giacca, casco, auricolare e ginocchiere. Indumenti che oggi, tra una guida e l'altra, dovrebbero essere sanificati. Un'eventualità che potrebbe essere parzialmente risolta, demandando al praticante la responsabilità di presentarsi con le dotazioni necessarie.