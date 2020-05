Coronavirus, Viale sulle richieste di riapertura dei pronto soccorso: “Forse qualcuno ha dimenticato che la pandemia è ancora in corso” (Video)

Durante il consueto punto stampa serale di Regione Liguria, l’assessore alla Sanità Sonia Viale ha, senza molti giri di parole, risposto alle tante richiesta arrivate per la riapertura dei pronto soccorso. La cosa era stata oggetto anche del vertice di qualche giorno fa tra Asl1 e Comune di Sanremo.

“Da più parti arriva la richiesta di riapertura dei pronto soccorso, forse qualcuno ha dimenticato che la pandemia è ancora in corso, che la Fase2 non significa riapertura dei pronto soccorso con la possibilità di autopresentazione - ha aggiunto Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità - la necessità di mantenere una rete ospedaliera capace di accogliere ancora le persone è fondamentale. Invito alla cautela come faro per alimentare il nostro dibattito anche di natura politica. La ventata di ottimismo non deve essere accompagnata dall’ansia di riapertura degli ospedali”.

Ad aprire la serie di interventi è stato il governatore Giovanni Toti che, dopo aver letto i dati odierni, ha proseguito: “Continuiamo con il trend che abbiamo più volte dichiarato e oggi è arrivata la macchina per il San Martino che ci permetterà di arrivare a 100 mila tamponi al mese. I dati confermano la discesa, sia i numeri dei positivi che quelli degli ospedali. Nonostante cali la pressione, la sanità si sta organizzando per affrontare eventuali ritorni di fiamma dell’epidemia. Stiamo organizzando i reparti Covid-19 e aumenta la capacità di tamponi. Entro la settimana Alisa incontrerà le categorie per partire con un piano di test sierologici di massa per tutti i lavoratori che volessero farlo. Vogliamo continuare a tenere monitorata la situazione”.