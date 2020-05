Coronavirus: la Liguria tra le regioni con il più alto rischio di contagio, al terzo posto insieme al Piemonte

In Liguria, ad oggi, il valore R0/RT calcolato è pari a 0,75. Lo comunicano Regione e Alisa, l’azienda ligure sanitaria. Nello specifico R0 si misura dall’inizio dell’epidemia e indica il numero medio di casi secondari generati da un infettore. Un R0 pari a 4 vuol dire che una persona positiva ne poteva contagiare in media altre quattro. C’è un altro indicatore, Rt, che è R0 nel tempo dopo che sono entrate in vigore le misure di contenimento del virus. Secondo l’Istituto superiore di sanità, Rt è l’indicatore più corretto da considerare.

Secondo quanto diffuso dalla Regione,la Liguria quindi balza al terzo posto dell’indice di trasmissione del coronavirus. Terzo posto insieme al Piemonte che ha anche 0,75. Al primo invece, c'è il Molise con 0,84 e successivamente la Puglia con 0,78. La Lombardia invece, con 0,53 insieme al Veneto, si ferma a metà "classifica".

Il report era stato diffuso ieri, ma all'appello mancavano sia La Liguria che la Campania e le Marche. La Regione precisa che “la Liguria al pari delle altre regioni ha sempre comunicato tutti i dati all’Istituto Superiore di Sanità, che oggi ha confermato per iscritto ad Alisa la presenza di un problema tecnico che non ha permesso la stima, assicurando al contempo che è stata trovata una soluzione per rendere noto anche il dato ligure già dalle prossime ore.