I mercoledì Veg di Ortofruit: oggi prepariamo le tartine di lenticchie, radicchio e lamponi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il lampone è un frutto globoso, di color rosso/rosa e ricoperto da una finissima peluria. Insieme a mirtillo, mora, ribes e fragoline, definisce la famosa famiglia dei “piccoli frutti”, tanto ricercata per l’alto contenuto di antocianine, i pigmenti che caratterizzano i loro colori (rosso-blu-viola) e che - al tempo stesso - fungono da protezione contro vecchiaia e malattie degenerative grazie al loro potere antiossidante.

TARTINE DI LENTICCHIE, RADICCHIO E LAMPONI

Aperitivo, antipasto o una cena light a buffet: queste tartine sono davvero adatte ad ogni situazione! In più sono super equilibrate: infatti la vitamina C del lampone ci aiuta ad assorbire al meglio il ferro delle lenticchie. In un unico boccone assumiamo tutti i principali nutrienti: carboidrati, proteine, vitamine, fibre e minerali! E la dolcezza del lampone è ottima per contrastare l’amarognolo del radicchio e regalare la perfezione anche al nostro palato.

Tempi: 40 minuti

Ideale per… l’aperitivo o come antipasto

Ingredienti (4 persone)

12 lamponi (freschi)

8 fette di pane in cassetta

60 g di lenticchie secche (o 180 g se in scatola e sgocciolate)

1 radicchio tardivo (lungo) piccolo

2 cucchiai di olio evo

Aceto balsamico q.b.

Salvia q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Fate cuocere le lenticchie secche per 30 minuti con un cucchiaio d’olio evo, sale, pepe e salvia. Nel frattempo, tagliate a triangolini le fette di pane con l’aiuto di un coppapasta, quindi tostatei leggermente in padella. Lavate e tagliate a rondelle il radicchio, quindi fatelo saltare 5 minuti in una padella antiaderente con olio evo, sale e pepe; all’ultimo aggiungete aceto balsamico secondo i vostri gusti. Componete ogni tartina adagiando un cucchiaio di lenticchie su triangoli di pane tostato, poi un cucchiaio di radicchio e infine un lampone.

Se avanzano?

Potete fare una bella zuppa veg: basterà aggiungere del brodo vegetale per ottenere al volo un primo unico e saporito!