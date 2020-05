Fiorello su Instagram: “Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere l’ultima cosa che faccio, poi chiudo la carriera”

L’imminente 60° compleanno spinge Fiorello a una serie di riflessioni semiserie sul futuro. In una lunga diretta con Amadeus lo showman si è lasciato andare a una dichiarazione non da poco: “Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta, potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”.

Non è la prima volta che ‘Fiore’ annuncia un possibile ritiro, quindi non si sa quanto possa essere attendibile la sua boutade. “Mica devo andare avanti fino a 80 anni, ho fatto troppo, largo ai giovani. Chiudo e basta”.

Intanto i due pensano già al prossimo Festival di Sanremo, nulla di ufficiale ma la cosa sembra ormai decisa da qualche tempo. In attesa che l’emergenza lasci qualche spiraglio di ottimismo in ottica 2021.