Volete verificare se gli interventi di sanificazione dei vostri ambienti sono stati efficaci? Ecoservice Line propone un test di rilevamento Covid-19 per superfici ambientali

In questo avvio della Fase 2 sui luoghi di lavoro servono misure efficaci di salute e sicurezza. La Ecoservice Line di Imperia, sempre attenta alle esigenze della propria clientela, nella lotta al Covid-19, propone un test di rilevamento del virus su superfici ambientali sanificate. L’analisi consentirà così di monitorare l'efficacia delle misure di sanificazione messe in atto in ambienti sanitari, pubblici, commerciali e privati.

Il test, come già detto, svolge un ruolo importante per analizzare l'efficacia delle procedure di risanamento, ma soprattutto serve a monitorare l'igiene degli ambienti, visto che secondo quanto evidenziato da recenti studi, il Coronavirus sarebbe in grado di sopravvivere sulle superfici per lunghi periodi di tempo. Diventa allora indispensabile avvalersi di test ambientali che rilevino la possibile presenza del virus sulle superfici di lavoro in modo sicuro e certificato. Un perito sanitario incaricato dalla Ecoservice Line effettuerà un accurato test allo scopo di verificare la presenza del virus sui tamponi ambientali eseguiti in aree post sanificazione.

Il prelievo mediante tamponi superficiali è effettuabile su qualsiasi superficie ed in particolar modo su maniglie, banchi di lavoro, computer, utensili vari, attrezzature, dispositivi elettronici e così via. I tamponi verranno inviati ai laboratori della Lifeanalytics e il risultato verrà poi espresso come positivo o negativo e sarà fornito entro 72 ore dal ricevimento del campione.

Per chiedere un test di rilevamento Covid-19 post sanificazione è possibile contattare la Ecoservice Line al 335-6270807.