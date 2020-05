Una festa della mamma speciale: ditele quanto le volete bene con un fiore

Con l'avvio della fase 2 molte attività possono finalmente tornare alla normalità e tra questi ci sono anche i negozi che regalano importanti gioie quotidiane come i negozi di fiori e piante.



Tra qualche giorno sarà la festa dedicata alla mamma, quale modo migliore per esprimerle tutto il nostro affetto con il suo fiore preferito?



Al chiosco di Monremo Fiori di Gaetan Lauzon a Sanremo, finalmente riaperto al pubblico, è anche disponibile un servizio di consegna a domicilio (tra Ventimiglia ed Imperia) di piante e fiori per chi desidera offrire un pensiero speciale alla propria mamma o per le persone care.



Per la Festa della Mamma e per tutte le altre occasioni Monremo Fiori offre una vasta scelta di piante e di fiori recisi quali ortensie, piante di rosa, da giardino oltre che eleganti bouquet o composizioni di fiori recisi creati secondo il gusto dei clienti



335 531 3484 o monremoitalia@gmail.com

Monremo Fiori offre anche un servizio Nazionale ed Internazionale di consegna in tutto il mondo