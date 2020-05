Sanificazione, turismo, delivery e persino famiglie: ecco perché affidarsi ai professionisti di Work Agency

Le aziende del territorio stanno attraversando un complicato momento economico, sociale e sanitario. Sotto il punto di vista lavorativo la situazione non fa eccezione e già da alcune settimane a Sanremo è operativa la Work Agency, che si occupa di fornire il sostegno ai settori che si trovano in necessità.

Che cos'è Work Agency? Un'agenzia per il lavoro di tipo generalista: il massimo livello di questa categoria dal momento che si occupa a 360 gradi di tutto il processo che conduce un lavoratore a rivestire le posizioni disponibili in un'azienda, più vicine al suo profilo.

La Work Agency lavora su un doppio fronte: da una parte supporta chi ha necessità di trovare un impiego e all'altra fornisce un aiuto alle aziende per consulenze nella ricerca e selezione.

Tra le varie formule di assunzione previsti per i propri clienti, la Work Agency utilizza la somministrazione, ovvero all’assunzione da parte dell’agenzia di lavoro dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) per poi somministrarli alle aziende clienti.

Quali sono i settori che hanno e avranno maggiore bisogno di aiuto?

Il turismo rappresenta il più grande punto interrogativo dei prossimi mesi: le misure con le quali ristoranti, bar, stabilimenti balneari e hotel potranno riaprire sono tuttora poco chiare, considerando inoltre che nessuno è in grado di prevedere come si muoverà il mercato e di conseguenza il proprio business dopo le riaperture.

Gli stabilimenti balneari se da una parte saranno impegnati a riorganizzare i propri spazi, dall'altro non potranno seguire con attenzione l’importantissimo procedimento di ricerca e selezione dei dipendenti.

I bar potrebbero trovarsi di fronte a cambi molto rapidi riguardo al volume della clientela, con la prospettiva di assumere dipendenti “step by step”.

I ristoranti potrebbero necessitare di maggiore personale nei giorni di alta affluenza, per poi non averne bisogno in altri giorni: servono dunque lavoratori disponibili a lavorare per una piccola parte della settimana, disposte a realizzare servizi come consegna a domicilio e competenze da riassumere in figure difficili da rintracciare.

Il settore alberghiero potrebbe aver bisogno improvvisamente di numerose figure per varie mansioni (facchini, portieri, receptionist, manutentori ecc.), in un momento in cui altre strutture simili si attiveranno simultaneamente per cercarle, riscontrando numerose difficoltà nel trovarle.

Ogni singola complessità può essere presa in carico da Work Agency, per sollevare completamente gli esercenti dalla questione “risorse umane” ma non solo: anche la sanificazione delle imprese per avviare la fase 2 è un tema d'attualità. Tuttavia la maggior parte degli esercenti e dei privati, non sa a chi rivolgersi per usufruire di questi servizi. Work Agency fornisce, con il supporto di aziende specializzate, operatori per la sanificazione per gli ambienti.

Per quanto riguarda il “delivery service”, diverrà parte integrante di tutte le attività di ristorazione e di vendita al dettaglio: organizzare questo servizio tramite un'agenzia per il lavoro è il modo più flessibile di sperimentare una nuova forma di commercio.

Anche le famiglie in questo momento si trovano in enormi necessità nella ricerca di figure professionali finalizzate a supportare il nucleo familiare che deve far fronte alla seconda fase dell’emergenza sanitaria quali: badanti, baby sitter, dog sitter, addetti pulizie e manutentori, giardinieri e portinai, tuttofare.

Per ricevere maggiori informazioni sui servzi Work Agency è possibile contattare la filiale tramite la mail sanremo@work-agency.it .