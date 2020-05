Produzione video Aziendale: 5 Consigli

Le aziende che desiderano aumentare il traffico e i loro tassi di conversione in relazione alla lead generation hanno la necessità di puntare sulla produzione video, divenuta ormai un elemento indispensabile all'interno di una strategia online.

Realizzare però un video aziendale non è semplice né è da tutti. In molti ritengono che sia sufficiente assoldare uno o più attori di buon livello, insieme a un voice over e a un video maker locale. La realtà delle cose però è diversa.

Sono numerosi, infatti, gli elementi che concorrono alla riuscita di un video aziendale efficace, in grado cioè di raggiungere gli obiettivi legati ai tassi di conversione. Tra questi c'è anche l'utilizzo di un buono script. Il consiglio è inoltre di affidarti soltanto a veri esperti nella produzione video.

Dalla lettura all'ascolto



Uno degli errori più comuni nella produzione di video aziendali è utilizzare uno script adatto più alla lettura che all'ascolto. L'obiettivo deve essere in realtà quello di raggiungere il maggior numero di persone, quindi è fondamentale creare uno script che possa essere ascoltato. In che modo? In primis usando un tono colloquiale, che sia cioè il più vicino possibile al parlato anziché allo scritto. Si tratta della base di partenza indispensabile per riuscire ad attrarre un ampio pubblico.



Frasi corte



Il messaggio contenuto all'interno del video aziendale deve essere costituito da frasi corte, in modo che gli utenti riescano ad assimilarle al meglio. Affinché sia un messaggio chiaro, occorre realizzare uno script con parole semplici, senza andare ad attingere ai vocaboli tecnici. Le ultime ricerche hanno dimostrato che anche un pubblico tecnico, capace quindi di comprendere parole specifiche del settore, apprezzi maggiormente un messaggio lineare. Più si riesce a costruire uno script semplice, maggiori sono le possibilità che il pubblico apprezzi il video.



Linguaggio informale



L'utilizzo di frasi corte è soltanto una delle tecniche da adottare per rendere il messaggio del video aziendale più chiaro, diretto. Un'altra soluzione che funziona è l'impiego di un linguaggio informale, dando precise istruzioni al voice over. A questo proposito, l'ideale è riuscire a costruire uno script in cui vengano preferite le contrazioni delle parole. Un esempio? Anziché dire 'con i figli', il voice over dirà 'coi figli'. Un caso banale, ma che rende comunque l'idea di cosa significhi usare un linguaggio informale anziché uno formale. L'obiettivo deve essere sempre quello di raggiungere il maggior numero di persone.



Lettura a voce alta



Una volta terminato di scrivere, il consiglio è di leggere lo script a voce alta. In questo modo si riescono a mettere in luce eventuali punti di debolezza del testo, così da apportare le modifiche necessarie prima che venga consegnato al voice over. Un ulteriore suggerimento è di far leggere lo script a una persona esterna, che non conosca il messaggio aziendale da trasmettere attraverso il video. Se capisce a una prima lettura quali sono i punti principali, allora significa che è stato svolto un buon lavoro in precedenza.



Obiettivo chiaro



Il quinto e ultimo consiglio per una produzione video efficace è avere un obiettivo chiaro e coerente in testa prima di realizzare qualsiasi filmato aziendale. L'avere un obiettivo chiaro da perseguire agevola di gran lunga la riuscita del lavoro. Infine, non bisogna dimenticare di realizzare anche una landing page competitiva e un blog post ottimizzato per i motori di ricerca, in grado cioè di posizionarsi nelle prime posizioni su Google.