Prima che arrivi il grande caldo sanifica ora il tuo impianto di climatizzazione con Bieffe Clima in provincia di Imperia

Quando si acquista un condizionatore, a volte, si ignorano gli interventi di manutenzione necessari da effettuare prima della sua accensione estiva. Per interventi di manutenzione di un condizionatore si intendono, tutti quegli interventi che riguardano il controllo e verifica dei componenti principali del condizionatore; la pulizia dei filtri per la deumidificazione, filtri pollini, con prodotti germicidi; la pulizia dell'unità interna ed esterna del condizionatore e il controllo del livello del gas.

Per un ambiente sano e igienizzato Bieffe Clima è a vostra disposizione per assistenza e interventi di manutenzione nel pieno rispetto delle normative vigenti per garantirvi la massima sicurezza. Se invece vi state apprestando ad acquistare un climatizzatore, da Bieffe Clima per tutto il mese di maggio è attiva una promozione speciale sull'acquisto e installazione dei nuovi climatizzatori ad alta filtrazione Toshiba Shorai Edge.

Questa nuova linea residenziale di condizionatori oltre a raffrescare gli ambienti nei periodi più caldi, è in grado di migliorare la qualità dell'aria grazie al filtro Ultra-Pure Pm2.5 che ha la capacità di trattenere con un’efficienza pari al 94% il particolato atmosferico fine con diametro inferiore a 2,5 μm ( micron) e di filtrare l’aria dalle sostanze nocive e dagli allergeni.

