Il casino di Sanremo: storia, tradizione e le lussuose sale da gioco

Come noto, sono tantissimi i casino sparsi per il mondo, ma citandone alcuni non possiamo non menzionare "Borgata Hotel Casino", una struttura di grande lusso e attrezzata in ogni minimo dettaglio, situato ad Atlantic City. Stesso discorso per quel che riguarda "Casino Lisboa", situato a Lisbona ed esteso per circa 165.000 metri quadrati: 1.000 macchine da gioco, 26 tavoli per giochi di carte, con focus principale sul poker. Infine giusto citare anche il "Casinò MGM Grand", situato a Las Vegas, attrezzato in ogni minimo dettaglio e all'8° posto tra le strutture da gioco più grandi del mondo.

Fatta questa premessa, possiamo concentrarsi sui casino italiani. Spicca su tutti quello di Sanremo, il quale prendere il nome dall'omonima cittadina situata in Liguria. Oltre ad un eccellente casino, la città di Sanremo è famosa anche per la nota manifestazione canora, il "Festival di Sanremo". Una tradizione di circa 70 anni accompagnata da grande passione e amore. Non solo, la nota cittadina ligure è nota al mondo anche per la grande produzione di fiori, vero e proprio punto di forza dell'economia della regione Liguria.

Detto questo, giusto sottolineare come il casino di Sanremo, "reale" e "fisico", si differenzia in maniera totale dalla nuova era dei casino on line e dei giochi on line. Gli ultimi anni hanno confermato l'ascesa del gioco interattivo, ma il fascino del casino "fisico" resta ancora la soluzione più apprezzata dai veri appassionati.

Il casino di Sanremo, emblema della modernità e cura del dettaglio

Il casino di Sanremo è una struttura decisamente imponente realizzato in pieno stile Liberty Decò. Antico, ma allo stesso tempo moderno e delizioso. Dove è situato? L'edificio sorge nel cuore della città esattamente in corso Inglesi n.18. Raggiungerlo è semplicissimo, sia per gli ottimi collegamenti cittadini, sia per la grande organizzazione del traffico cittadino. Soggiornando in uno dei tanti alberghi della cittadina ligure, il casino è raggiungibile facilmente anche a piedi.

Detto questo, giusto citare anche alcuni dettagli e servizi offerti dalla struttura:

Parcheggio: il casino offre uno spiazzale piuttosto imponente dedicato alle automobili dei clienti. Come confermato dal sito ufficiale dello stessa struttura, per i clienti possessori di “Carta Prestige” è disponibile gratuitamente il parcheggio di via Nino Bixio. Infine, nel dettaglio, l’orario di apertura del parcheggio coincide con quello delle sale da gioco: dalle ore 10.00 con chiusura a notte fonda.

Sale da gioco e relax: il casino è caratterizzato dalle divisione della sale da gioco e dalla presenza dei punti ristoro. Al piano terra è presente una sala bar dove poter sorseggiare un buon drink in attesa della propria giocata. Al primo piano sorge la sala "Cinquecento" o “del caminetto”, adibita soprattutto per le slot machine. Proseguendo il percorso troviamo la "Sala Attigua" ,la quale ospita i giochi più tradizionali. Infine, tra tantissime altre stanze, troviamo la "Sala De Sanctis", riservata agli appassionati di poker.

Il casino Sanremo, quali giochi preferiscono gli italiani e i vari turisti?

Dando uno sguardo alle statistiche, chi frequenta il casino di Sanremo ama cimentarsi prevalentemente su tre giochi:

Slot machine: situazione al primo piano della struttura, queste super "macchine" moderne catturano l'attenzione dei giocatori soprattutto per via della rapidità di utilizzo e per le diversità di gioco.

Blackjack: diffusissimo nei casino americani, questo affascinante gioco ha fatto breccia anche nel cuore dei giocatori del casino di Sanremo. All'interno della struttura sono presenti diversi tavoli adibiti esclusivamente a questo gioco entusiasmante.

Poker: re incontrastato tra tutti gli appassionati e i clienti della struttura. I giocatori possono variare su due modalità: opzione "poker all'italiana" e opzione "Texam Hold'em". Come detto, il poker regna le classifiche del casino di Sanremo per distacco assoluto.