Il Bahama Star ha riaperto e ha attivato un servizio di asporto e delivery a casa

L'entrata in vigore della “Fase 2” ha dato il via libera al servizio di asporto e di delivery a domicilio per molti ristoratori. Anche lo staff del Bahama Star ha aderito a questa iniziativa offrendo un servizio di consegna a casa per le zone di Sanremo est, Bussana e Valle Armea. Per quanto riguarda le nuove misure anti-assembramento è stata allestita una parte esterna del locale per consentire il “take away” secondo le direttive di sicurezza del Covid-19. La zona viene sanificata costantemente per consentire un asporto in assoluta sicurezza. Il servizio di ristoro prevede un menù del giorno sia a pranzo che a cena che potrà essere ritirato dalle 12 alle 14 e dalle 18.30 alle 20.30.

Se desiderate ordinare dei piatti d'asporto o usufruire del servizio di delivery a casa potete farlo chiamando o scrivendo sul numero whatsapp 380 70 98 908.

Le consegne sono gratis in tutte le zone sopra indicate.

Per la consegna a casa si consiglia di chiamare almeno due ore prima.