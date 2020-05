Estratti di succo drenanti e dimagranti per tornare in forma

Se hai acquistato un estrattore di succo e sei alla ricerca di ricette gustose da realizzare con frutta e verdura, sei arrivato nel posto giusto. In questo articolo ti mostreremo tre buone ricette salutari da utilizzare per la prima colazione, un pasto molto importante per la giornata.

Spesso sentiamo dire che la colazione sia il pasto principe, quello da cui derivano gran parte delle energie. Questo è vero ma con qualche precisazione perché, per noi, tutti i pasti sono egualmente importanti. Ciò a cui devi prestare attenzione è la quantità di calorie, il bilanciamento dei macro-nutrienti, la suddivisione dei pasti, gli orari e molto altro ancora.

Per questo le diete generiche possono rivelarsi utili ma non potranno mai sostituire un regime alimentare disegnato appositamente per i tuoi valori impedenziometrici come massa grassa, massa magra, percentuale ossea, percentuale di acqua ecc… In via del tutto generale, invece, possiamo certamente consigliarti alcune buone ricette da integrare nella tua alimentazione realizzabili in pochi minuti con gli estrattori di succo .

Estratti di succo per combattere la cellulite

La cellulite è un inestetismo che colpisce quasi esclusivamente le donne sottopeso, normopeso o sovrappeso. Al tempo stesso è considerata una vera e propria malattia che colpisce lo strato più superficiale della pelle e che mostra il celebre odioso effetto a buccia d’arancia per via di un’anomalia del drenaggio dei liquidi corporei. Nella pratica è un’alterazione dei tessuti grassi situati sotto la cute ed in corrispondenza di gambe, fianchi, glutei, braccia e addome. Anche le persone magre possono soffrire di questo problema per il ristagno dei liquidi e per via di una cattiva circolazione venosa. Quando si verificano ristagni di questo genere le cellule di adipe si rigonfiano mentre quelle di collagene si rompono causando gonfiore, nodi ed il tipico aspetto a buccia d’arancia. Come si contrasta la cellulite con gli estrattori di succo? Lo vediamo nel paragrafo che segue.

Ingredienti migliori per gli estratti di succo drenanti

Per contrastarla è necessario praticare moderata attività fisica costante e idratare il corpo bevendo acqua durante il giorno oltre a seguire un’alimentazione controllata. Se possiedi un estrattore di succo, tuttavia, puoi aiutarti a migliorare l’aspetto delle zone critiche utilizzando i vegetali che ti consiglieremo per realizzare i tuoi estratti di frutta. L’ananas è l’ingrediente principale, quello più utile per riattivare il metabolismo e assumere fibre e acqua grazie al suo potere antiossidante e antinfiammatorio. Per favorire il drenaggio utilizza anche arancia, limone, mirtillo, kiwi, anguria e pompelmo. Le verdure migliori per contrastare la cellulite, invece, sono pomodori, spinaci e barbabietola.

Per combattere la fame nervosa usa gli estratti di succo

Quando siamo a dieta il nostro cervello percepisce il senso frustrante di rinuncia e privazione, scatenando in noi reazioni opposte al controllo dell’alimentazione. Al tempo stesso stress e stanchezza possono provocare momenti di fame nervosa a cui è molto difficile resistere, specialmente se siamo vicini alle tentazioni più golose. Per questo potresti preparare degli estratti di succo leggeri e invitanti da sostituire agli spuntini di metà mattinata e metà pomeriggio. Gli estratti di succo smorza fame sono quelli a base di frutta e verdura, meglio se a foglia verde. Per questo utilizza liberamente arance, limoni, mele o mirtilli e tra le verdure prediligi spinaci, bietole, cavolfiore e carciofi. Questi vegetali sono drenanti e rinvigorenti grazie alle importanti quantità di vitamine che contengono, specialmente la C e la D oltre a ferro e potassio.

Gli estratti di succo di verdure per cene leggere e soddisfacenti

Se volessi provare estratti di succo di sola verdura ricorda di aggiungere una fogliolina di menta è mezza mela verde per insaporire il risultato finale. Per esempio mixa spinaci e cetrioli con zenzero, ananas e mela. Otterrai un succo denso e colorato a cui potrai aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e una fetta di pane integrale grattato con uno spicchio d’aglio e bruschettato sulla griglia. Ricorda che non hai limiti di quantità circa le verdure a foglia verde mentre per la frutta limita il consumo di arance, banane, pesche, frutti rossi e pere visto che gli zuccheri potrebbero innalzare troppo l’indice glicemico. Per una cena perfetta aggiungi all’estratto di verdura (una porzione di massimo 150 grammi) delle proteine magre cotte ai ferri o al vapore come tofu, petto di pollo, grana, uova, pesce bianco e simili.