Sanremo: pullman strapieno in barba alle direttive per il Covid-19, lettrice "Dobbiamo rischiare il contagio?"

Una nostra lettrice, Enza F., ci ha scritto per commentare quanto da lei vissuto ieri, a bordo di un pullman della Riviera Trasporti:

“La situazione non garantisce affatto la salute di noi cittadini. L'eliminazione di tantissime corse (intendo quelle della linea urbana) provoca l'affollamento di quelle esistenti. La corsa di ieri verso San Bartolomeo delle 11 era strapiena, come se il Coronavirus non fosse mai esistito e in barba ai nastri che delimitano le distanze e alle tante scritte incollate ai sedili. I conducenti sono le prime vittime di questo sistema. Ho segnalato il fatto ai vigili urbani, che mi hanno consigliato di rivolgermi al capopiazza. Ma mi è stato detto che il taglio delle corse è stato fatto per un problema di soldi. Dobbiamo rischiare davvero il contagio, visto che ginocchia e schiena non ci permettono più di salire a piedi per tornare a casa?”