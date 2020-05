Sanremo: per l'emergenza economica, la proposta di un lettore per le attività commerciali

“Buongiorno, molte attività commerciali, ad esempio i bar, hanno dimostrato la voglia di ripartire... ma uno dei problemi che ho notato e che i clienti, molte volte, non hanno spazi per aspettare il loro turno e avere uno spazio sicuro.

Sarebbe interessante che il Comune prendesse l'iniziativa di dare dei permessi temporanei per poter installare dei dehors anche in zone che nei momenti ‘normali’ non sarebbero installabili... magari gratuiti in modo che queste persone abbiano la possibilità di recuperare al più presto quanto perso in questa fermata forzata... loro sì, hanno perso e sofferto con i loro dipendenti.. ricordiamocelo... Sono sicuro che i nostri Amministratori sapranno prendere delle iniziative in tal senso.

Domenico Piccone”.