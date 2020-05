Sanremo: moglie e marito usciti dal tunnel del Covid-19, i ringraziamenti al personale dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice ci ha scritto per ringraziare il personale dell’ospedale di Sanremo e tutti quelli che l’hanno assistita durante il contagio che l’ha colpita insieme al marito:

“Mio marito ed io siamo stati colpiti dal Covid-19 ed ora che è per fortuna tutto finito nel migliore dei modi vorremmo ringraziare in primo luogo tutti gli operatori G-Sat, che hanno organizzato per noi la prima assistenza inviando tempestivamente al nostro domicilio il personale per i primi tamponi. Grazie anche allo staff del Pronto Soccorso, all’Ufficio d’Igiene che ha seguito giornalmente al telefono la terapia domiciliare, ai medici che si sono prodigati per noi nei momenti più difficili, ai Volontari sempre più che disponibili per ogni necessità. Fra tante proteste e lamentele, vorremmo complimentarci per tutto il ‘Sistema Covid19’ di Sanremo che ha funzionato egregiamente, con efficienza e tanta umanità”.