Sanremo: il nostro lettore Roberto condivide un dolce pensiero primaverile dell'amata mamma Vanda

In un momento storico di grande difficoltà con un forte desiderio di rinascita, il nostro lettore Roberto Laura desidera condividere un dolce pensiero scritto dall'amata mamma Vanda Bedin recentemente scomparsa.

Inno alla Primavera

Si alza il sipario, in silenzio, in punta di piedi, quasi con timidezza si affaccia alla ribalta la più bella stagione dell’anno “la primavera”. Il cuore esulta di gioia al suo arrivo, trasforma la natura imprigionata dal lungo inverno, per cui molto triste, gelida, spoglia. Al suo tocco come per incanto e magia, tutto germoglia e rifiorisce rendendo più lieta la vita. L’aria è più leggera e mite, ti accarezza quasi voglia ricompensarti per la sua lunga attesa. Le rondini puntualmente arrivano e svolazzando nel cielo con il loro cinguettio melodioso sembrano esprimere in sintonia con noi un affettuoso ringraziamento al creatore di tanta bellezza e meraviglia. Primavera il tuo nome è simbolo di gioia, pace, serenità, giovinezza.



Vanda Bedin