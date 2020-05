Coronavirus: utilizzo della mascherina, l'invito del sindaco di Bordighera ad osservarne l'obbligo

“Desidero invitare la cittadinanza ad osservare con il massimo scrupolo l’obbligo di utilizzo della mascherina, sempre necessaria su tutto il territorio di Bordighera tranne quando si pratica attività sportiva e motoria sul lungomare Argentina. Ho avuto purtroppo modo di notare che non tutti la indossano, o comunque non in modo corretto”. A sollecitare l’uso di dispositivi anti covid è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che spiega: “Il riscontro è arrivato anche dai controlli effettuati nel corso dell’ultimo fine settimana dalla Polizia Municipale, che ha elevato 6 sanzioni proprio per inadempienza di tale obbligo. Le verifiche continueranno e, eventualmente, saranno fatte altre multe; il mio auspicio è che il senso di responsabilità di tutti noi non ne faccia registrare alcuna".

"L’emergenza Covid-19 non è finita - continua il primo cittadino -, a fronte di un primo, tenue miglioramento del quadro sanitario è stata avviata la ‘fase 2’, ossia un lento percorso di avvicinamento ad una maggiore normalità di vita; in questo momento il nostro impegno e la nostra attenzione devono essere massime, per non vanificare tutti i sacrifici compiuti. Per questa ragione abbiamo reso obbligatoria la mascherina su tutto il territorio comunale: indossarla è fondamentale per non rischiare di tornare indietro. In passeggiata a mare è consentito farne a meno nel corso di attività motoria e sportiva, ma è comunque sempre necessario averla con sé; ricordo inoltre che il dispositivo deve essere indossato nella percorrenza dei sottopassi che conducono al lungomare".

"Posta l’obbligatorietà dell’utilizzo, mi preme sottolineare l’importanza del corretto indosso: la mascherina deve coprire anche il naso. A testimonianza e ricordo di quanto sia importante utilizzare sempre questo piccolo ma importantissimo dispositivo di protezione - conclude Ingenito -, sarà presto avviata sul territorio comunale una campagna informativa ad hoc”.