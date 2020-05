Coronavirus, siamo pronti a cambiare le nostre abitudini? Ne parliamo questa sera alle 20:30 nella puntata speciale di ‘2 ciapetti con Federico’

Siamo pronti a cambiare le nostre abitudini? E’ questo l’interrogativo che ci porremo nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’, in onda questa sera alle ore 20:30, condotta da Federico Marchi.

Ospiti in collegamento saranno Giovanni Sciolè (psichiatra) e Laura Arpenti (psicologa) che commenteranno le testimonianze dei contributi video di Fabrizio Rossi (bar), Roberto Berio (ristoranti), Davide Berardi (spiagge e sport) e Barbara Rusponi (insegnante Liceo Scientifico Vieusseux Imperia).

Il Covid-19 ha cambiato la nostra vita negli ultimi due mesi ma lo farà ancora di più nel futuro. Non parliamo delle ripercussioni economiche, che saranno sicuramente pesanti, ma delle abitudini di vita.

Per esempio cambierà il modo di intendere il bar, dove il caffè era spesso solo un pretesto per scambiare quattro chiacchiere con un amico, per fare una battuta con l’amico barista o per commentare le notizie del giornale. Da domani, tra distanze sociali e tempistiche prestabilite, tutto questo dovrà in qualche maniera cambiare. Stesso discorso per il ristorante, dove si andava per gustare buon cibo, ma soprattutto per vivere un momento di condivisione con altri. Anche in spiaggia, trascorrere una giornata al mare significava molto di più della semplice tintarella sul telo o della nuotata. In trasmissione parleremo anche delle modifiche che ha subito il mondo della scuola e dello sport.

Il Coronavirus apporterà quindi cambiamenti radicali nella vita di tutti i giorni, ai quali dovremo adeguarci. Ne saremo pronti? Cosa comporterà questa ‘rivoluzione culturale’?

