Camporosso: Sushi Fan dona 50 pasti per i più bisognosi e per la protezione civile

A Camporosso, il ristorante Sushi Fan, a nome della comunità cinese ha donato 50 pasti per le persone più bisognose della cittadina. La consegna è avvenuta stamani, con un passaggio simbolico di consegne tra i rappresentanti dell’attività di via Braie e i volontari della Protezione Civile camporossina.

I pacchi alimentari erano composti da riso cantonese, pollo con verdure di stagione ed una bottiglietta d’acqua. Tutti i pasti sono già stati consegnati a 15 famiglie di Camporosso.



Un’iniziativa che è stata accolta positivamente dal sindaco Davide Gibelli che ha dichiarato: “Mi sento di ringraziare di cuore la comunità cinese e soprattutto i titolari del Sushi Fan per la sensibilità e solidarietà dimostrate ancora una volta in questa emergenza. Ricordo che avevano già donato oltre un migliaio di mascherine. Il mio ringraziamento va anche alla Protezione Civile perchè sta continuando con un intenso lavoro di supporto all’amministrazione nell’ambito di questo periodo complesso e particolare legato al Coronavirus”.



I pasti erano destinati non solo alle famiglie ma anche alla Protezione Civile. I volontari hanno preferito rinunciare per donare quanto ricevuto alle famiglie di Camporosso in difficoltà. “E’ stato un gesto importante che mette ancora di più in risalto il valore della nostra Protezione Civile” - conclude il sindaco.