Ventimiglia: chiude dopo un anno di attività 'StoryBimbi', le titolari "Ci sentiamo abbandonate dallo Stato"

“Avremmo voluto scrivere mille cose belle per il nostro primo anno di attività. Ma dopo 3 mesi di chiusura per colpa di una pandemia mondiale e con aiuto zero (per scadenze affitto, fornitori ,bollette e spese in generale mai bloccate) da chi di dovere (lo Stato) perché ha fatto poco e niente per tutelare le partite iva ci sentiamo abbandonate, deluse, incavolate e messe in ginocchio e ci costringe ad annunciare la chiusura totale dell'attività”.

Lo scrivono le titolari del negozio ‘StoryBimbi’, esercizio che vendeva articoli per la prima infanzia di Ventimiglia e che hanno deciso di chiudere. “Con le lacrime agli occhi vorremmo ringraziare quanti di voi hanno creduto in noi e hanno porto la loro fiducia nei nostri confronti”.

L’annuncio è stato pubblicato dalle stesse titolari sul profilo pubblico del negozio, sul quale è intervenuto anche l’Onorevole Flavio Di Muro, deputato Ventimigliese: “A uccidere le imprese non è il virus – scrive - ma le politiche fiscali sbagliate, le esenzioni inesistenti, i fondi inefficaci, le promesse non mantenute del Governo giallorosso. Oggi a Ventimiglia muore un'impresa, e chissà quante altre se non si cambia radicalmente rotta. La mia vicinanza alle titolari”.