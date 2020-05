Sanremo: perde il controllo dello scooter e fa un volo di 6 metri tra via De Amicis e via Galilei, 30enne è grave

Grave incidente stradale, poco dopo mezzogiorno tra via Edmondo De Amicis e via Galilei a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, un uomo di circa 30 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il muretto di protezione e, quindi, facendo un volo circa 6 metri cadendo in via Galilei.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza. L’uomo ha riportato un forte trauma cranico ed una serie di fratture in varie parti del corpo. E’ stato prima soccorso sul posto e, quindi, portato in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure. La Municipale ha rilevato l’incidente e, al momento visto che non sono coinvolti altri mezzi, le ipotesi sono quelle del malore o del guasto ai freni.