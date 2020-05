Sanremo: lite familiare degenera a rondò Garibaldi, intervento delle forze dell'ordine e traffico bloccato per circa mezz'ora

Una lite familiare degenera e costringe ad un massiccio intervento di Polizia e Carabinieri, bloccando il traffico a rondò Garibaldi nel centro di Sanremo.

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11, allo slargo tra corso Cavallotti e corso Garibaldi, in un momento di particolare afflusso di gente, nonostante il periodo. Secondo una prima ricostruzione sembra che un uomo sui 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, abbia aggredito un familiare per cause ancora in via d’accertamento.

Si è creato un parapiglia e, sul posto, sono intervenute le pattuglie di Polizia e Carabinieri. Ora gli agenti del vicino commissariato stanno vagliando la posizione dell’uomo, raccogliendo anche le testimonianze di chi ha visto l’accaduto. Il traffico è rimasto paralizzato per alcuni minuti per consentire l’intervento delle forze dell’ordine.

(Foto di Tonino Bonomo)