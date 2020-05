Sanremo: devastata la sede del gruppo sportivo ‘San Giacomo’, un viaggio tra giacigli di fortuna e raid vandalici (Foto)

Non c’è periodo di emergenza che tenga: le immagini che pubblichiamo raccontano di una situazione di degrado e inciviltà senza il minimo rispetto dei beni altrui, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

La sede del gruppo sportivo ‘San Giacomo’, in zona funivia sulle alture di Sanremo, è stata nuovamente oggetto di un raid vandalico che ne ha letteralmente devastato gli arredi. La cosa ha riportato alla luce anche alcuni giacigli di fortuna che testimoniano come la struttura sia ormai diventata la ‘casa’ di qualche sbandato. Distrutti anche i bagni, le docce, oltre al locale nel quale venivano custoditi i trofei.

La sede della ‘San Giacomo’ era già stata oggetto di danneggiamenti ad agosto dell’anno scorso, ma per fortuna le conseguenze erano state minori. Il gruppo sportivo, vista la gravità dei danni, ha quindi scelto di restituire i locali al Comune.

Nelle foto del nostro Tonino Bonomo la situazione attuale nei locali del gruppo sportivo ‘San Giacomo’.