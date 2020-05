Ventimiglia: l’emergenza Covid-19 rallenta il progetto del porto, possibile ritardo di tre mesi

Era il 27 gennaio scorso quando l’amministrazione regionale faceva visita al costruendo porto di Ventimiglia. Una giornata dedicata alla città di confine con l’annuncio del sindaco Gaetano Scullino: l’inaugurazione sarà il 7 luglio. Nel giro di un paio di mesi la storia è del tutto cambiata, rivoluzionata da una pandemia tanto imprevedibile quanto devastante. E ora anche l’opera più attesa in città ne subirà la conseguenze.

Stando a quanto deliberato dalla Giunta ventimigliese, pare che il ritardo nel completamento del porto sarà di circa tre mesi. La prima nota in merito a un possibile ritardo nel progetto risale, in realtà, a prima dell’emergenza. Il 18 febbraio, infatti, la Cala del Forte s.r.l. ha presentato una nota dalla quale si evince, come si può leggere sul documento approvato dalla Giunta, che “il cronoprogramma approvato ha dimostrato di non poter efficacemente essere seguito e che si rendevano necessari aggiustamenti”.

Successivamente il commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Protezione Civile decreta con l’ordinanza numero 13 del 2020 di “riprendere pienamente l’operatività dei cantieri di realizzazione di opere pubbliche legati in particolare a strade e a opere marittime e lavori di dragaggio”.

Ma è martedì 28 aprile che Cala del Forte s.r.l. dichiara ufficialmente che il cronoprogramma dovrà essere raggiornato per effetto della pandemia da Covid-19: “Tutte le attività programmate hanno subito dei rallentamenti e/o sospensioni, nonostante siano stati per tempo assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio per le attività produttive sul cantiere. In particolare sono state riscontrate forti difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali presso terzi a causa della chiusura di buona parte delle attività commerciali” per cui “nell’aggiornamento del cronoprogramma allegato alla presente è stata stimata una dilazione temporale dipendente dalle cause suddette di circa 3 mesi”. E poi conclude il documento: “La conclusione dei lavori portuali è prevista coerentemente con le fasi di apertura parziale del porto per agosto 2020, mentre la conclusione è prevista a gennaio 2021. La conclusione dei lavori delle opere di urbanizzazioni sono programmate per settembre 2020 (lotto A), dicembre 2020 (lotto C), e agosto 2021 (lotto B)”.

Motivo per il quale la giunta ha accolto “favorevolmente la richiesta illustrata in sede di Commissione di Collaudo del porto, volta a favorire una apertura parziale della struttura turistica portuale per favorire il rilancio del turismo cittadino già nel corso della prossima stagione estiva, concedendo temporaneamente l’uso delle aree a parcheggio pubblico in banchina per uso pertinenziale dei posti barca oggetto della richiesta a condizione che vi siano i requisiti tecnici di sicurezza e normativi previsti dalle normative legislative vigenti e dalle norme connesse al progetto licenziato, manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità connessa all’uso di tali aree da parte di terzi o di mezzi di cantiere e che vengano ripristinati all’uso pubblico secondo le previsioni della convenzione urbanistica in essere non appena il porto aprirà le attività commerciali ed i servizi previsti in banchina nel progetto approvato”.

L’amministrazione ha anche approvato “l’estensione delle lavorazioni come indicate nell’allegato cronoprogramma dei lavori presentato dalla Società Cala del Forte in data 28/04/2020 con protocollo 16820 allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, a condizione che la Commissione di Collaudo e il Collaudatore delle Opere Pubbliche non rilevino eccezioni tecniche o incongruità rispetto a quanto asserito dal Concessionario e a condizione che vengano mantenuti i termini della concessione demaniale marittima in essere”.

In allegato il cronoprogramma