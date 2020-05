Bordighera: concorso Lions sul tricolore presso la scuola di via Pelloux, vincono Vanessa Filip e Giorgia Labella

Vanessa Filip e Giorgia Labella, sono le alunne della scuola primaria di Bordighera via Pelloux vincitrici del concorso organizzato dal Lions Club Bordighera 8 Luoghi. La premiazione si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 17 marzo ma l'emergenza Coronavirus e la chiusura delle scuole hanno reso tutto questo impossibile. Nonostante questo stop le classi quinte dell'istituto bordigotto hanno partecipato volentieri alla tradizionale iniziativa.



“Malgrado un fermo totale iniziale le insegnanti si sono messe in contatto con l’associazione e dopo aver stimolato i ragazzi alla continuazione dell’impegno preso prima del COVID-19 , in un momento in cui la didattica a distanza ha preso campo libero i bambini capitanati dalle loro insegnanti hanno realizzato degli elaborati distinguendosi con originalità in due categorie delineate dal concorso” - spiegano i Lions.



Ecco i partecipanti per:



- la categoria poeti della 5B: Giorgia Labella, Francesco Quaglia, Erica Giraudi, Sofia Filippone, Alessandra Liparulo, Valentina Soleri, Aurora Guglielmi, Beatrice Cosco, Lamiaa El Khiraoui, Chantal Gentile, Stefania Papa, Sebastiano Ghione, Alessia Calimera, Lorenzo Allavena, Violina Lupu.



- la categoria arte ed immagine della 5C: Vanessa Filip, Rayan Anis, Leon Berisha, Lara Calimera, Edoardo Chiari, Aron Elshani, Alessio Giraldi, Ginevra Greggio, Dalyssa Lacaze, Chiara Pighi, Lavinia Pluta, Dania Ungurean.



“Il messaggio da parte delle Vincitrici rispecchia il momento che stiamo vivendo e che in futuro occuperà le pagine dei libri di storia d loro stessi ne faranno parte. Grazie al lavoro delle insegnanti Antonella Borelli 5B e Nicoletta Allavena 5C, le alunne hanno saputo cogliere il valore della nazione italiana intesa come gruppo aggregato e coeso da valori imprescindibili quali la morale, l’etica, il rispetto del prossimo, il rispetto delle regole soprattutto in un momento storico come questo” - aggiungono i Lions.



“Per tale motivo era doveroso comunicare le vincitrici e non appena ci saranno le condizioni verrà organizzata un adeguata cerimonia di premiazione. Complimenti dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi e grazie a tutti gli alunni che hanno accolto con entusiasmo e partecipando e inviando gli elaborati alle insegnanti attraverso la didattica a distanza” - concludono gli organizzatori.