L' arte di costruire una carbonaia, Montegrosso Pian Latte

La rubrica “Tra Storia e Tradizioni” curata da Roberto Pecchinino, vi porta alla scoperta di una antica tradizione, che viene tramandata da secoli, non solo a Montegrosso Pian Latte, ma in Liguria, in Italia e nel mondo, “l'arte di costruire una carbonaia”. Ogni popolo, da quello australiano, quello africano, asiatico, europeo, lo avrà fatto con tecniche diverse, ma a Montegrosso Pian Latte da centinaia di secoli, le “Carbonere” come viene chiamata in dialetto, si costruiscono come ci viene spiegato dal bravissimo Montegrossino “Giacomo” .

Un altra piccola perla dell'immenso tesoro realizzato e conservato nell'archivio di Roberto Pecchinino.

La Castagna, da sempre elemento centrale dell’economia montegrossina, viene celebrata in maniera importante e significativa Infatti dal 1970 la Pro Loco in collaborazione con il Comune organizza questa tradizionale festa.

Il periodo di svolgimento è sempre nella seconda domenica di ottobre; anche se ultimamente è articolata su tutto il week-end (3 giorni), partendo dal venerdì dedicato alle scuole e proseguendo con il sabato che è un giornata dedicata alla cultura per poi finire con la domenica dove vi è il clou della festa.

Per tutta la giornata della domenica, infatti, si può degustare questo particolare frutto, la Castagna, sotto forma di vari prodotti tipici dalla caldarrosta , al tipico dolce di castagne.

Alla degustazione della castagna, è possibile gustare per tutto il periodo della festa i piatti tipici della Cucina Bianca, i gustosi formaggi della zona e tanti altri prodotti tipici.