Fase 2 e Coronavirus - Diano Marina, il sindaco Giacomo Chiappori ospite a Radio Onda Ligure

Inizia la fase 2 anche per Radio Onda Ligure 101, la prima emittente del ponente ligure che non ha mai smesso, durante tutta la prima fase dell'emergenza, di tenere compagnia e informare i suoi ascoltatori con oltre 12 ore di diretta al giorno, sempre ricche di collegamenti con le realtà del nostro territorio.

Questo pomeriggio, in concomitanza con l'inizio della nuova fase, rispettosi delle nuove regole e con tanto di protezioni, è tornato ai microfoni dello studio ingauno il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, per riprendere la tradizione dei primi cittadini del territorio in onda sulle frequenze di Radio Onda Ligure.