Emergenza Coronavirus: in Liguria calano i positivi, gli ospedalizzati e aumentano i guariti (Tutti i dati)

Continuano a calare i casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota 5.218, ovvero 31 in meno rispetto a ieri. Sono 1.219 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (12 più di ieri). I test effettuati sono 56.092 (1.600 più di ieri).

I 5.248 positivi in Liguria sono così suddivisi:

• Imperia 879 ( - 6 rispetto a ieri)

• Savona 866

• La Spezia 317

• Genova 3.148

• In fase di verifica 8

Sono 2.830 persone (-26 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei clinicamente guariti (persone che non presentano sintomi e che si trovano al domicilio) 1.710 persone (13 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi, sono 1.973 (71 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, le persone ospedalizzate in Liguria sono 678, di cui 17 in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri e sono così suddivise:

• Asl 1 – 115 (di cui 10 in terapia intensiva) -6

• Asl 2 – 100 (di cui 9 in terapia intensiva) +1

• San Martino – 139 (di cui 25 in terapia intensiva) -4

• Evangelico – 25 (di cui nessuno in terapia intensiva) -

• Ospedale Galliera – 103 (di cui 3 in terapia intensiva) -3

• Gaslini 3

• Asl 3 – 88 (di cui 12 in terapia intensiva) -1

• Asl 4 – 49 (di cui 6 in terapia intensiva) -4

• Asl 5 – 56 (di cui 7 in terapia intensiva) 0

Le persone in sorveglianza attiva sono 1.863 (+15), così suddivise:

• Asl 1 – 154

• Asl 2 – 561

• Asl 3 – 426

• Asl 4 – 333

• Asl 5 – 389