Coronavirus e Fase 2: a Taggia, il sindaco chiude anche il campo basket alla Darsena e l'area skate alle ex Caserme Revelli

Da oggi, a Taggia, vengono chiusi anche il campo skate delle ex Caserme Revelli ed il campo da basket della Darsena. La decisione è stata assunta dal sindaco Mario Conio, con una nuova ordinanza siglata stamani.



Il provvedimento nasce con l'obiettivo di scoraggiare assembramenti di persone e quindi nell'ottica di contrastare il diffondersi del Covid-19. I due nuovi spazi, si aggiungono alla lista di luoghi vietati: il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via “Ottimo Anfossi” e le frontistanti Scuole medie “Ruffini”; i parchi giochi infantile di viale delle palme, Lungomare, Regione Borghi, Via Lungo Argentina e Via Ottimo Anfossi.

"Purtroppo ieri si sono registrati alcuni comportamenti non consoni e in linea con quanto previsto dalle normative vigenti, in relazione al problema degli assembramenti" - ha spiegato il sindaco Mario Conio.