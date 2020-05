Sanremo: due nuovi punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di giovedì in modalità telematica

Due nuovi punti in discussione nel Consiglio comunale di giovedì prossimo alle 17.30 a Sanremo, che si terrà in modalità telematica. All'ordine del giorno era già prevista la discussione sull'approvazione dei verbali della seduta precedente e soprattutto, il bilancio di previsione comunale ed il documento unico di programmazione dal 2020 al 2022.

In aggiunta anche gli interventi urgenti ed indifferibili a favore di attività produttive e dei cittadini in merito a scadenze tributi locali, entrate patrimoniali e canoni demaniali ad esclusione di Imu, imposta di soggiorno e canoni demaniali marittimi.

Inoltre anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un intervento di somma urgenza per la rimozione e lo smaltimento della tubazione contenente fibre di amianto nel cantiere in salita San Bernardo

“La seduta sarà visibile in diretta streaming sul sito internet del Comune di Sanremo all’indirizzo: http://www.comunedisanremo.it cliccare sulla prima barra menù il pulsante “In Evidenza” e successivamente “Streaming Consiglio Comunale” ricorda il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.