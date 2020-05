Sanremo: dalla Pascoli a piazza Eroi, dall’auditorium Alfano a porto vecchio, il piano dei lavori dopo l’emergenza Covid-19. Intervista all’assessore Massimo Donzella (Video)

L’emergenza Covid-19 ha rivoluzionato la vita amministrativa del Comune di Sanremo. Ovvie le ripercussioni anche sul mondo dei lavori pubblici, i molti progetti in cantiere sono stati posticipati o, per forza di cose, rallentati.

Qualche giorno fa sono ripresi i lavori per il restyling di via Matteotti, simbolicamente proprio davanti al Teatro Ariston, mentre nelle ultime ore il Comune ha avviato il progetto da 900 mila euro per rifare gli asfalti in molte vie cittadine. Ma cosa succederà nell’immediato futuro?

Ne abbiamo parlato con Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, per fare il punto sui lavori attualmente in corso e su quelli programmati.

L’intervista a Massimo Donzella