Molini di Triora: le proposte del gruppo Nuovo Futuro' per favorire la ripresa economica

"Ci siamo da tempo attivati per proporre al Consiglio delle iniziative volte. per quanto possibile. ad un rapporto diretto con la popolazione e soprattutto coloro che ancora gestiscono attività artigianali e commerciali sul territorio; quest’ultimi infatti, ora come non mai, hanno bisogno di un aiuto chiaro e concreto da parte delle istituzioni per non trovarsi costretti a lasciare altre serrande abbassate in modo definitivo". Ad intervenire proponendo delle soluzioni in merito all'emergenza economica è Antonio Mario Becciu, Capogruppo di 'Nuovo Futuro' e portavoce dell’Opposizione nel Comune di Molini di Triora.

"Nella Mozione che intendiamo presentare in sede del prossimo Consiglio Comunale - spiega Becciu , andremo a proporre diverse iniziative di stampo economico che speriamo vengano recepite almeno in parte dalla Giunta e che le stesse possano rivelarsi utili e gradite ai commercianti:

- decurtazione totale dei canoni di affitto, per tutto il periodo di chiusura forzata, a quegli operatori commerciali o artigianali presenti all'interno di immobili di proprietà comunale;

- riduzione delle tariffe TARI a tutte le attività commerciali ed artigianali per lo stesso periodo, in quanto ovviamente non sono stati materialmente prodotti rifiuti se non in minima parte;

- abolizione delle imposte per occupazione di suolo pubblico relative a dehors per tutto il periodo estivo, permettendo in questo modo un più facile rispetto delle normative sul distanziamento sociale.

Ci auguriamo infine - conclude il Capogruppo e portavoce dell’Opposizione - che la data del prossimo Consiglio Comunale, visto l’inizio della Fase 2, possa essere determinata al più presto e senza ulteriori attese, ed allo stesso tempo che le nostre proposte, se recepite ed attuate, si possano inserire in un solco di iniziative utili non soltanto per il mantenimento dello status quo, ma per un futuro ripopolamento del nostro territorio".