Emergenza Coronavirus e Fase 2: Diano Marina, la giunta approva l'ampliamento gratuito dei dehor

Il provvedimento si rivolge ai titolari di bar ed attività di ristorazione che sono già in possesso di dehor. Per usufruire dell'agevolazione, basterà fare una semplice richiesta in Comune.



Gli uffici autorizzeranno l’ampliamento a titolo gratuito, previa valutazione basata su prescrizioni di viabilità e sicurezza pubblica su cui si pronuncerà il comando di polizia locale. Si tratta di una concessione a carattere temporaneo, con durata fino al 31 dicembre 2020.