Un sindaco della provincia di Asti ha vinto il contest fotografico sulla biodiversità organizzato da Marco Damele

Aldo Allineri, Sindaco di Castelnuovo Belbo (Asti) è il vincitore assoluto del contest fotografico ‘Orto, Cipolla egiziana e Biodiversità’, organizzato dallo scrittore ed ecologista di Camporosso, terminato ieri con numeri da record. Il contest voleva promuovere la biodiversità e raccontare in tempo di Coronavirus il meglio della tradizione orticola e botanica delle nostro territorio attraverso una fotografia.

L'orto sociale di Castelnuovo Belbo, tema della fotografia vincitrice, è stato ideato dal compianto Massimo Badino ed è costituito da una quindicina di lotti suddivisi in orto biologico sinergico con la reintroduzione di semi antichi e cipolla egiziana; con appezzamenti dedicati alle scuole, agli anziani e persone con disabilità motorie.

Grande soddisfazione per Damele per un concorso che è diventato un invito nazionale a riscoprire ciò che la natura ci ha donato generosamente ed ha affidato alla nostra cura. Sono stati oltre 80 i partecipanti che, in questi ultimi dieci giorno hanno voluto omaggiare con i propri scatti un piccolo contributo in termini di condivisione e partecipazione collettiva di tutela e salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

Al secondo posto si è classificata Mary Sacco di Sanremo con ‘Api, cipolla egiziana e biodiversità’ mentre al terzo posto Giulia Giorgini con ‘Biodiversità’. Tutte le foto che hanno partecipato al concorso possono essere visualizzate QUI.

Al sindaco di Castelnuovo Belbo andrà un premio composto dai libri scritti da Marco Damele per la biblioteca comunale, materiale informativo sulle tradizione contadine e 100 piante di cipolla egiziana da mettere a dimora nell'orto sociale.