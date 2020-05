Smart working: chi non ha la banda larga rischia di rimanere isolato, situazione a Sanremo? Ne parliamo con Danilo Laura di Sistel Telecomunicazioni (Video)

Qualche giorno fa abbiamo affrontato il tema dell’isolamento digitale nell’entroterra sanremese. In zona si naviga a due velocità, c’è chi ha accesso alla banda larga e chi, invece, ha una connessione ferma alla tecnologia di oltre 10 anni fa. Basti pensare che in pieno centro, in via Palazzo e nel centro storico, la fibra ottica è arrivata a febbraio.

In tempo di smart working e scuola a distanza chi non ha una rete performante rischia di rimanere tagliato fuori. Ne abbiamo parlato con Danilo Laura di Sistel Telecomunicazioni, azienda locale che da anni lavora nel mondo del web portando la connessione anche a paesi dell’entroterra che, altrimenti, vivrebbero in un mondo digitale a dir poco arretrato.

L’intervista a Danilo Laura (Sistel Telecomunicazioni)