Sanremo: molte utenze di strada Collette Beulle nuovamente senz'acqua, la protesta dei residenti

I residenti di strada Collette Beulle ci hanno scritto in merito alle ripetute assenze di acqua e non solo, da parte di Amaie:

“Neanche 15 giorni fa la nostra zona era rimasta senza acqua a causa della rottura di una pompa dell'acquedotto. Dopo aver segnalato il guasto, è passato ancora un giorno e mezzo prima di avere l'acqua, tra l’altro in piena emergenza coronavirus. Tutti quanti noi residenti abbiamo fatto presente ad Amaie che vista la situazione della quarantena non era logico rimanere senza acqua per così tanto tempo, ma non solo per la quarantena anche perché qua nella nostra zona c'è chi ha bestie a cui dare da bere c'è chi ha coltivazioni da innaffiare, le risposte in questo caso sono state da chi ha preso le telefonate, che loro la segnalazione l'avevano fatta, e che per loro era a posto così e, se volevamo reclamare dovevamo recarci presso i loro uffici e fare un reclamo alla direzione (cosa peraltro impossibile in quel momento per via della quarantena). Ieri sera si presenta lo stesso problema: abbiamo bagnato l'orto abbiamo dato da bere alle bestie che abbiamo e ci siamo di nuovo ritrovati senz'acqua. Dopo vari consulti tra vicini di casa realizzato che tutti di nuovo eravamo senza acqua: abbiamo di nuovo chiamato Amaie e, di nuovo ci è stato detto che c'era stato un problema con la pompa che in precedenza era stata sistemata. Quando alcuni di noi hanno chiesto com'è possibile che Amaie non abbia delle pompe di ricambio e bisogna sempre aspettare così tanto (perché la volta prima non avevano il ricambio e si è dovuto aspettare che la portassero a far rigenerare) dicendo poi che loro comunque non potevano farci niente perché la segnalazione l'avevano già fatta e avevano già contattato i tecnici che garantiscono a detta loro che, entro oggi, potremmo riavere l'acqua. Noi ci auguriamo che sia così anche perché come mio marito molti altri vanno lo stesso a lavorare nonostante il coronavirus, e l'acqua è essenziale per poter mantenerci sani e puliti”.