Sanremo: domenica di sole e caldo invitante per fare sport, in piazza Colombo le evoluzioni del 'Parkour' (Foto)

Finalmente un po’ di libertà nell’uscire di casa ed anche gli amanti del ‘parkour’ si fanno notare nel centro di Sanremo. Uno spazio aperto, qualche ‘appiglio’ sulle aiuole di piazza Colombo possono bastare per fare movimento ed un po’ di allenamento.

Dopo due mesi di stop alle attività, il sole caldo di maggio invita ad uscire e ieri lo si è notato in molte città della nostra provincia. Alcuni giovani hanno anche approfittato della giornata e, muniti di mascherine sul volto, hanno approntato una serie di evoluzioni che non sono passate inosservate in piazza Colombo.

Un modo per sgranchire un po’ i muscoli e lasciare finalmente le quattro mura domestiche dopo un marzo ed aprile davvero da dimenticare per tutti.

(Foto di Tonino Bonomo)