Sanremo: allarme del museo di piazza Nota che suona da due giorni e due notti, la protesta dei residenti

Una nostra lettrice, Laura Martinotti, ci ha scritto per chiedere una soluzione alla partenza dell’allarme del museo di Piazza Nota a Sanremo, che suona ininterrottamente da oltre due giorni e due notti:

“Dopo notti insonni ho ritenuto telefonare questa mattina ai Vigili urbani. La risposta che ho ottenuto è che sono al corrente, ma non riescono a reperire telefonicamente il responsabile del Museo. Mi sono permessa di suggerire che, al di là del fatto che il responsabile avrà anche un'abitazione (a meno che non faccia turismo altrove) dove potrebbe essere contattato, ci sono anche i guardiani e gli impiegati. Ci sarebbe inoltre, forse, la possibilità di chiedere all'azienda elettrica di staccare la corrente o addirittura di chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Non credo che gli abitanti del centro di Sanremo possano restare insonni per molte altre notti e irritati per molti altri giorni. Spero quindi in un intervento più che immediato da parte delle Autorità”.