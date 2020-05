Rinnovato il direttivo del Lions Club Sanremo Host: confermato alla presidenza Roberto Pecchinino

Una delle peculiarità dei Club Lions è la costante partecipazione dei soci alle varie iniziative umanitarie e culturali che vengono proposte, ed il costante gratificante rapporto di collaborazione tra i soci. Questo periodo, denso di problematiche relazionali, alle quali si sopperisce con contatti ‘virtuali’, non ha impedito quindi lo svolgersi con pieno successo incontri tra soci e consigli direttivi, utilizzando piattaforme per la videoconferenza.

L’ottavo consiglio direttivo del Lions Sanremo Club Host, per la prima volta in video-conferenza del 16 aprile scorso, nell’ordine del giorno, oltre ai vari punti di interesse generale e alla presentazione delle numerose iniziative per la destinazione dei fondi all’acquisto di apparecchiature e dispositivi medici, prevedeva la scelta di modalità per le votazioni per il rinnovo delle cariche: vista l’impossibilità di convocare l’assemblea, il consiglio direttivo ha organizzato via mail le elezioni per il rinnovo della cariche sociali per l’anno 2020-2021. Su incarico del Presidente Roberto Pecchinino, il socio notaio Francesco Surace, ha provveduto alle funzioni di Presidente e Segretario del seggio telematico, garantendo la massima riservatezza e la perfetta procedura elettorale.

Il consiglio all'unanimità ha proposto di congelare per l’anno 2020-2021 le due cariche principali e riproporre Roberto Pecchinino presidente per l’anno 2020-2021 in modo che possa portare a termine le iniziative programmate, e Giancarlo Buschiazzo primo vice Presidente. Con una percentuale di oltre il 73% dei soci aventi diritto di voto, hanno espresso la loro scelta, e sono quindi risultati eletti, per l’anno sociale 2020-2021 che inizierà il 1° luglio 2020 e si concluderà il 30 giugno 2021.

Presidente: Roberto Pecchinino – riconfermato

1° vice Presidente: Giancarlo Buschiazzo – riconfermato

2° vice Presidente: Domenico Frattarola

3° vice Presidente: Filippo Moro

Segretario: Vincenzo Benza

Cerimoniere: Domenico Frattarola

Tesoriere: Alessio Tosi

Censore: Filippo Moro

Addetto Stampa: Anna Blangetti

Consiglieri: Rosella Corbia, Alessandra Panetta, Oriana Ragazzo e Francesco Surace

Revisori Dei Conti: Bruno Bellotti e Giorgio Cravaschino – riconfermati

Presidente comitato soci: Ettore Delbò

Officer It: Emanuele Frattarola

Membro eletto comitato soci: Franco Balestra

“Il momento storico che stiamo attraversando – evidenzia il presidente Pecchinino - avrà sempre più bisogno di persone disponibili a concretizzare il motto del Lions International ‘We serve’, e nel Lions Sanremo Host trovano e troveranno modo di esplicare la loro generosità sull'esempio di coloro che, ad oggi, stanno dimostrando spirito solidale e tempestività negli interventi. Potendo contare anche sulla disponibilità di persone qualificate, come soci medici e operatori sanitari che agiscono in prima linea o sono presenti nelle amministrazioni locali ed associazioni benefiche, si può dire che nelle aree colpite dalla pandemia a nessun ospedale è mancato il sostegno Lions. Dai Lions italiani sono stati raccolti quasi 5 milioni di euro per battere il coronavirus (4.822.000 euro compresi i 350.000 dollari messi a disposizione dalla Fonda-zione Lions Club International. Importanti e significative donazioni all'Ospedale Borea di Sanremo e ai Ranger d’Italia di Imperia e Sanremo, saranno consegnate in questi giorni dal Lions Club Sanremo Host. Buon lavoro al nuovo Direttivo, con l’augurio di concretizzare sempre di più lo spirito Lions: Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety (Libertà e Intelligenza al Servizio della Propria Nazione)!