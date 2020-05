Progetto CIA: “Dal campo alla tavola” come ordinare prodotti locali per sostenere gli agricoltori Imperiesi

A causa dell’emergenza sanitaria sono diversi gli esercizi commerciali che si sono attivati in questo periodo di quarantena per offrire un efficace servizio di consegna a domicilio. E tra questi anche gli agricoltori imperiesi si sono organizzati per realizzare una consegna a domicilio vera e propria con il progetto 'Dal campo alla tavola'.

Tanti i cittadini che in questo periodo di reclusione forzata vuoi per senso di responsabilità sociale vuoi per salvaguardare il più possibile la propria salute, nonostante l’attuale apertura delle attività hanno deciso di rivolgersi ai servizi che portano la spesa a domicilio.

Per sostenere i produttori agricoli che continuano la loro attività e promuovere il contatto diretto tra domanda e offerta, è nato il portale della CIA – Agricoltori Italiani “dal campo alla tavola”. Sul territorio il progetto si sviluppa attraverso le tante associazioni che gravitano nel mondo CIA. Nella nostra provincia si è attivato tramite l’Associazione “La spesa in Campagna”.

Cliccando QUI o sulle pagine web è possibile accedere all'elenco delle aziende agricole Imperiesi che hanno dato disponibilità per la consegna a domicilio dei propri prodotti.