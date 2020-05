Oggi la prima 'ripresa' dopo due mesi di lock down: come si potrà viaggiare su bus e treni, la Rt al momento conferma gli stessi orari

Oggi ci sarà la prima ‘timida’ ripresa, anche se ieri il Governatore ligure ha confermato la necessaria prudenza con l’obbligatorietà della mascherina e l’importanza del distanziamento sociale. La ‘Fase 2’ è di fatto iniziata già nella settimana appena trascorsa, ma oggi cambierà qualcosa con la riapertura di alcuni settori lavorativi che porteranno all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Proprio qui, probabilmente, si giocherà una partita importante nella lotta per evitare ulteriori contagi. Per quanto riguarda i bus, nella nostra provincia la Riviera Trasporti non ha cambiato (almeno per ora) gli orari dei mezzi che rimangono invariati rispetto alla variazione del 20 aprile, dovuta alle restrizioni per il Covid-19.

A bordo, ovviamente, sarà obbligatoria la mascherina, sia sui treni che sui bus ma è raccomandato anche l’uso di guanti monouso. Prevista anche la regimentazione, nelle stazioni ferroviarie, sia in ingresso che alle uscite, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento tra viaggiatori.

Sui treni sarà introdotto il biglietto elettronico nominativo sulle ‘Frecce’ e gli Intercity, con prenotazione obbligatoria. In questo modo sarà alzato il livello di sicurezza sanitaria e la possibilità di avvertire un passeggero, dopo aver eventualmente condiviso una carrozza o un treno con un viaggiatore, poi risultato positivo. I posti saranno a ‘scacchiera’ e la capienza sarà ridotta del 50%, ma sarà garantito il distanziamento sociale. Nelle stazioni previsti percorsi a senso unico per dividere i flussi dei viaggiatori.

Sugli autobus della Rt la situazione sarà del tutto simile con la capienza ridotta del 50%. Ovviamente anche i conducenti avranno i dispositivi di protezione e bisognerà mantenere una distanza dal passeggero più vicino di un metro, così come alle fermate. Per facilitare il rispetto della prescrizione, sarà posizionata una segnaletica con degli adesivi, per garantire il distanziamento di un metro.

Qualche preoccupazione è stata già evidenziata per il probabile aumento dei passeggeri che, da oggi, potrebbero affacciarsi alle porte dei bus che, invece, sul piano numerico sono rimasti gli stessi. In molti si aspettavano che Rt aumentasse alcune corse, come quelle tra Sanremo e Ventimiglia. Al momento rimarranno le stesse degli ultimi giorni, quelli ridotte a causa del confinamento casalingo di molti. Oggi vedremo la ‘prova del 9’ per capire cosa realmente accadrà.