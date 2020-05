Oggi la prima 'ripartenza' ma sui bus RT non salgono in molti: Giordano "Non dobbiamo fare noi i controlli" (Video)

Per il momento la direzione della Riviera Trasporti mantiene gli orari dei giorni di ‘lock down’, per capire cosa realmente accade sul campo. “Le giornate di oggi e domani saranno monitorate con attenzione – ha detto il presidente della RT, Riccardo Giordano – perché non è facile gestire le salite e le discese da parte del personale”.

L’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella nostra provincia vuole verificare se ci saranno o meno stravolgimenti sul piano numerico, nell’utilizzo da parte degli utenti rispetto ai giorni precedenti. “Da quanto abbiamo appreso in queste prime ore della giornata – ha proseguito Giordano – non ci sono grosse differenze rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo ovviamente predisposto tutti i protocolli previsti dai Decreti e dalle Ordinanze, ma non è possibile sicuramente riuscire a gestire (dal nostro personale) che le norme vengano seguite con attenzione”.

Giordano ha anche confermato che, nelle scorse ore il Presidente della Regione ha inviato una Pec ai Prefetti della Liguria, nella quale viene sottolineato come il controllo non sia attribuito alla competenza tra Regione, Enti locali ed aziende di trasporto. In proposito verrà istituito un tavolo unico di confronto, che servirà a trovare soluzioni in merito.