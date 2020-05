Il 4 maggio a Sanremo: a palazzo Bellevue mancano i termoscanner e lavora solo l'ufficio protocollo. Caos all’anagrafe, deve intervenire la Municipale (Foto e Video)

È un 4 maggio a dir poco complesso per la macchina pubblica sanremese. La data odierna era segnata in rosso per una prima ripartenza ma, a quanto pare, la macchina pubblica deve ancora mettersi in moto.

Di prima mattina siamo stati a palazzo Bellevue dove, per via dell’assenza dei termoscanner, ordinati ma non ancora arrivati, ha riaperto solo l’ufficio protocollo mentre tutti gli altri continueranno con lo smart working. La porta del Municipio è chiusa e si apre solo con l’intervento dell’addetto dall’interno. Ci si devono lavare le mani con l’igienizzante e poi si può accedere al Protocollo. Qualcosa cambierà solo dopo l’installazione dei sistemi per misurare la temperatura.

Giornata complicata anche all’anagrafe di piazza Eroi. Molti cittadini si sono presentati alla porta trovando, però, chiusa. Tanto che alcuni hanno iniziato a bussare violentemente ed è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale.

Perché l’anagrafe non può aprire? Nei primi giorni dell’emergenza il Comune aveva acquistato i pannelli in plexiglas ma, stando alle ultime norme, per riaprire al pubblico gli addetti devono essere dotati anche di visiera. Al momento le visiere non ci sono e, quindi, non si riapre.

Sono comunque garantiti i servizi essenziali grazie allo Stato Civile. Per quanto riguarda le carte di identità, sono state rinviate al 31 agosto su scala nazionale e si produrranno solo quelle smarrite o particolarmente urgenti.