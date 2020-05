Arma di Taggia: con la nuova ordinanza del Sindaco riaprono le spiagge, ma attenzione alle regole da rispettare

Da oggi riaprono le spiagge anche sul litorale di Arma di Taggia. Lo ha deciso il Sindaco, Mario Conio, che ha emesso una opportuna ordinanza in merito ma con una serie di regole da rispettare.

Potranno essere presenti sugli arenili i titolari delle concessioni demaniali o loro incaricati, per lo svolgimento delle attività di allestimento degli stabilimenti balneari ai sensi della normativa vigente. Agli utenti sono permesse passeggiate in modo individuale o coinvolgendo residenti della stessa abitazione, ai sensi della normativa vigente.

Sarà consentito lo svolgimento di attività sportive o ricreative individuali ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.