Sanremo: con i bar limitati al take away come si fa per andare in bagno? La mail di una nostra lettrice

La nostra lettrice M.G. ci scrive per sottoporci un problema che, in tempo di Fase2 e di servizio di take away da parte dei bar, potrebbe riguardare molti cittadini.

Desidero ringraziare vivamente i due ragazzi che oggi pomeriggio verso le 17.30, sulla soglia del loro bar in centro a Sanremo, vedendomi sofferente e a gambe incrociate, a causa di un bisogno impellente e chiedendo se per caso era possibile usare la toilette per liberarmi, non hanno esitato ad aprire e a farmi andare nel bagno del loro bar, pulitissimo come non ne ho mai trovati, specificandomi che si assumevano le responsabilità di un'eventuale multa, in caso fossero stati sorpresi dalle forze dell'ordine che passano a controllare. Hanno capito la mia urgenza e sono stati umani pur infrangendo la regola. È questo che voglio sottolineare: mentre molti altri gentilissimi o meno, mi hanno negato questa possibilità e io mi sono trovata veramente in una situazione impossibile da gestire, in quanto ero molto lontano da casa, a piedi e tra l'altro camminando molto al sole ho anche consumato volentierissimo acqua presso bar che ho incontrato durante il mio percorso, trovando i gestori disperati sulla porta a offrirmi il caffè, quasi come per chiedermi l'elemosina, dopo giorni e giorni di chiusura forzata e mancato incasso.

Questo grave fatto mi ha portata a riflettere e ne ho parlato con molte persone incrociate sul mio percorso, le quali hanno concordato con me che effettivamente è un grave problema per tutti, giovani e meno giovani, perché è un bisogno fisiologico che non puoi trattenere più di tanto. Quindi desidero ringraziare chi umanamente ha trasgredito questa regola bizzarra che mi è stato spiegato "far parte del protocollo" sperando in un altro che possa essere adeguato alle esigenze di tutti. Oppure fornire di servizi igienici adeguati le vie della città.