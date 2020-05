Vallecrosia: domani scatta la fase 2 e i cittadini oggi fanno le prove generali

Libero accesso alle spiagge dalle 6 alle 22 e, sempre nello stesso orario, possibilità di praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare, ma in modo individuale lungo la ‘battigia’. Questi sono alcuni punti dell’ordinanza emessa dal Comune di Vallecrosia a seguito delle ultime disposizioni di Governo e Regione.

E, come si può evincere dalle foto scattate questa mattina da Eugenio Conte, sembra infatti che i vallecrosini rispettino appieno le regole imposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus.