Coronavirus, mascherine a RSA e Residenze Protette, le perplessità del Dottore in fisioterapista Flavio Scarella sulla sicurezza

“Voglio confermare al grande pubblico che anche nelle RSA e Residenze Protette della nostra provincia sono arrivate le mascherine con tanta enfasi pubblicizzate, fornite dalla Regione Liguria (tramite ALISA e ASL) e a questo proposito allego 2 foto di mascherina e confezione che vi prego di guardare (senza non è possibile far capire il seguito)". Ne informa il Dottore in fisioterapista di una Rsa Flavio Scarella che spiega: "Visto che sono state fornite previa compilazione da parte delle strutture interessate, di specifiche schede informative sulla presenza di casi sospetti o confermati di COVID-19 e sull'esposizione degli operatori sanitari, mi permetto di nutrire ancora qualche dubbio sulla loro effettiva capacità filtrante, sia perché il modello sembrerebbe essere il ‘KN95’ (sostanzialmente equivalente alla mascherina chirurgica di produzione autarchica, valida per proteggere dai droplets non chi la indossa ma gli altri soggetti da questo) e non il ‘FFP2’ (che permetterebbe al Sanitario di gestire un paziente COVID riducendo il rischio di infettarsi e di diventare a sua volta un untore per gli altri pazienti), sia perché potendomi basare solo su una generica preparazione in Fisioterapia Respiratoria non sono in grado di tradurre dal Cinese le dettagliate istruzioni tecniche che ne accompagnano la confezione, priva sia di marchio CE che ne avrebbe dovuto attestare l'omologazione che di quelli caratterizzanti specifici (ma essendo fornite dagli stessi Enti preposti ai controlli come non fidarsi?).

Inoltre la singola mascherina fornita per ogni operatore, che in altri contesti verrebbe considerata monoturno (dalle 4 alle 8 ore?) andrebbe posta in un reliquiario per poter essere riutilizzata più volte previo lavaggio (anch'io sono ligure ma così si esagera). Dato che il Commissario Straordinario Arcuri ha recentemente detto di avere fornito alle Regioni più mascherine di quante ne fossero necessarie mi domando dove siano state stoccate, se siano tutte simili a queste e, visti i tempi, fra quanti anni verranno fornite per evitare altri contagi e decessi.

Lo chiedo perché quelle che indosso sul lavoro in RP le ho pagate di tasca mia per poi sentire politici che in televisione se ne attribuiscono la fornitura.

Nell'attesa della centellinata fornitura di altri DPI (non si vive di sole mascherine) proverò ad analizzare ottimisticamente quanto sopra alla luce della filosofia che probabilmente vi sta dietro:

- ‘Ciò che non ci uccide ci fortifica’ (Friederich Nietzsche);

- ‘I mali acuti passano presto e con i cronici bisogna convivere’ (Epicuro);

- ‘A caval donato non si guarda in bocca’ (motto popolare);

- ‘Quel che non strozza ingrassa’ (motto popolare);

Purtroppo non trovo giustificazioni più adeguate.

Dott. Ft. Flavio Scarella”.