Piana (Lega): “Calcio senza pubblico non ha senso, ma consentire anche a Genoa e Samp di ricominciare gli allenamenti”

“Il Governo ha lasciato che Regione Emilia Romagna consenta la possibilità di riprendere gli allenamenti alle squadre di Bologna, Spal, Parma, Sassuolo; Regione Lazio a Roma e Lazio; Regione Campania al Napoli. Non si capisce perché per la Liguria non si possa fare altrettanto, ovviamente con tutte le precauzioni del caso”. A chiederselo è Alessandro Piana, presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Lega Nord Liguria - Salvini, che continia: “Genoa, Samp, Entella e Spezia Calcio sono squadre di livello agonistico pari alle altre e quindi anche loro hanno diritto, in quanto formate da professionisti, di ricominciare gli allenamenti indipendentemente se ci sarà o no una ripresa del campionato.

In sostanza, in questo specifico settore ci deve essere uniformità nelle regole, che devono essere uguali per tutti affinché le prossime competizioni sportive a livello nazionale non vengano falsate. In ogni caso, mi auguro che il campionato non riprenda a fine maggio, anche perché il calcio senza pubblico non ha senso”.